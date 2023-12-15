Неподходящая партия: как Йоко Оно развалила The Beatles

В далеких 1960-х общественность была в шоке, когда Джон Леннон сделал женщине предложение руки и сердца.

В далеких 1960-х общественность была в шоке, когда Джон Леннон сделал Йоко Оно предложение руки и сердца. Более неподходящей супруги для известного рок-музыканта и представить было нельзя. А ведь Леннон бросил хорошую и верную женщину ради экстравагантной художницы и брал Оно на все свои концерты и репетиции. Чем культового музыканта покорила патологическая лгунья?

На Джона Леннона велась настоящая охота

Джон Леннон и Йоко Оно. Фото: www.globallookpress.com / Manchester Daily Express

На семь лет Йоко была старше певца. Поклонники неоднократно говорили, что у нее реально кривые ноги, а фигура и черты лица очень несуразные. Каждый раз, когда Леннон и Око выходили в свет или просто на улицу, ему постоянно кричали, что она уродина.

Но Джон будто не видел недостатков Йоко. Он брал ее с собой повсеместно. От любви он словно оглох и ослеп. Но были ли его чувства взаимными, а встреча с Оно была ли случайной?

Леннон утверждал, что увидел любовь всей жизни в авангардистском вернисаже. Там начинающая художница представляла свою нетривиальную инсталляцию: стремянку и гвозди с молотком.

А вот по сплетням все было совсем не так. Йоко Оно долго вела охоту за Джоном Ленноном. Она дежурила под окнами его дома, ждала после концертов, отправляла ему всякие открытки и письма, напрашивалась в гости, чтобы позвонить со стационарного телефона. И вскоре сердце всемирно известного музыканта растаяло.

В истории Оно и Леннона много лжи, так как сама расчетливая японка любила приврать. В интервью она рассказывала о себе, что голодала в детстве. Всячески культивировала в прессе образ эдакой «бедной овечки». Мать-одиночка, художница и жена музыканта — вот тот образ, который нравился Йоко.

На самом деле отец женщины был банкиром. Эйсуке Оно имел жесткую хватку и преуспевал в бизнесе. Его путь в карьере можно было бы назвать дорогой современного самурая. В Штаты Оно приехали всей семьей. Никогда они не голодали и не испытывали больших трудностей во время Второй мировой.

Йоко отчаянно хотела внимания, она его обожала. Если бы художница созналась, то получила бы его гораздо-гораздо меньше. Ей было все равно, какое именно внимание — негативное или позитивное, ей был важен любой пиар. Потому что вместе с пиаром приходит слава, а со славой приходят деньги.

Мать Оно была нежной и доброй красавицей. Но от нее Йоко мало, что унаследовала. В молодости родители оплачивали дочке уроки оперного пения, хотя голоса у той совсем не было, они также выполняли разные ее прихоти. А когда Йоко принялась ездить по стране со странными выставками, в которых от искусства была одна вывеска, они попытались лечить Оно у психиатра, но тщетно.

Хватка «самурая»

Леннону наскучил брак с положительной со всех сторон Синтией. И он ушел. Вместе с Оно он жил у Ринго Старра, а потом влюбленные перебрались в свое жилье. Любви Джона Йоко было мало. Она хотела вписаться в его группу. По этой причине женщина посещала каждую репетицию «Битлов». Сидела в уголочке с невозмутимым лицом.

The Beatles. Фото: www.globallookpress.com / Rauchwetter

В скором времени присутствие японского привидения надоело второму лидеру рок-группы — Полу Маккартни. Он отозвал друга в сторонку и спросил, что эта «красавица» вообще забыла на их репетиции? И Джон Леннон ответил заготовленной фразой (ее ему в голову вложила Йоко!):

«Вы идете домой и рассказываете супругам, как прошел день? А мне не нужно, Йоко и так все видит».

Затем Оно решила наложить руку на бухгалтерию группы. Тогда «Битлз» уже не были столь популярны, но доходы их по-прежнему были большими. Ребята из группы протестовали и не хотели видеть Оно в бухгалтерах.

В группе начались постоянные конфликты, катализатором которых часто выступала расчетливая японка. Жажда славы Оно привела к тому, что Джон, который до этого в политику не лез, стал участвовать в маршах против войны и подобных мероприятиях.

Новая супруга убедила рок-звезду переехать жить в Нью-Йорк. Именно там она уговорила его на интервью, которое записывали лежа в пижамах в кровати гостиничного номера. Конечно, Йоко была под боком. Также она науськала Джона на проведение съемок фотосессии обнаженными.

Свою половую жизнь пара не скрывала, а всячески афишировала. Сексуальная революция была в разгаре. Нужно было соответствовать. После распада группы Оно яростно делила деньги с другими участниками The Beatles. Для себя и Джона она отхватила «жирный кусок». Средства японка вложила в недвижимость.

В 1975 году Оно родила от гитариста сына Шона. После рождения сына целых пять лет Леннон был образцовым семьянином. А в 1980 легенду рок-музыки застрелил шизофреник Чепмен. Йоко осталась богатой вдовой, но ее продолжали ненавидеть поклонники почившей рок-звезды.

После мужа у Йоко еще как-то был один роман — с каким-то антикваром. После него она уже ни с кем не заводила отношений, в основном, занималась организацией выставок. Умудрилась даже записать один музыкальный альбом. Аж до 2018 года она умудрялась выступать на сцене. Сейчас вдова до сих пор живет в том доме, где они вместе жили с Джоном Ленноном.

Вокальные данные Йоко регулярно подвергаются критике. Между тем, и у нее есть поклонники. Песни вдовы Леннона называют искренними и самоироничными. Но ни голоса, ни слуха… у японки с годами не прибавилось. Ее художественные инсинуации также не стали лучше с молодости. Тем не менее, имя ее мужа привлекает к ее выставкам много внимания. Именно славы Оно добивалась всю жизнь. И она ее получила. Но какого качества и какой ценой?

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