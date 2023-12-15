США предупредили о возможном прекращении поставок урана из России

Пока все находится на стадии обдумывания такого решения, но в Штатах уже боятся хаоса на рынке.

Россия может превентивно прекратить поставки урана в Соединенные Штаты. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Такой шаг чреват хаосом на рынках урана, что приведет к резкому росту цен на топливо для ядерных реакторов, которое, возможно, будет сложнее использовать более мелким предприятиям», — добавили в публикации.

Уточняется, что поставки могут прекратиться в том случае, если Конгресс США запретит импорт российского урана с 2028 года. Пока неизвестно, произойдет ли это, ведь инициативу в палате представителей одобрили, но 14 декабря сенатор заблокировали ее.

Также Москва пока не приняла окончательного решения по вопросу о прекращении поставок. По данным министерства энергетики США, российская сторона экспортирует в Штаты около четверти обогащенного урана, который используется в качестве топлива для 90 коммерческих реакторов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил о приближении мира к ядерной катастрофе.