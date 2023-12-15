В Херсонской области боевики атаковали авто с семьей и приехавших на помощь врачей

|
Евгения Романова
Евгения Романова 60 0

ВСУ обстреляли авто с россиянами и приехавших им на помощь врачей под Херсоном

В Херсонской области боевики атаковали авто с семьей и приехавших на помощь врачей

Фото: Telegram / Минздрав России / minzdrav_ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Приехавшим медикам сразу не удалось оказать помощь раненым. Неонацисты ударили и по ним.

Украинские боевики нанесли удар по авто с тремя людьми внутри, а потом и по машине «скорой». Произошло это на трассе в Херсонской области. Об этом в Telegram-канале сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

«Сегодня рано утром на трассе под Алешками дрон ВСУ атаковал обычную гражданскую машину», — написал он.

В машине находилась семья — отец, мать и их сын-подросток, получившие тяжелые ранения. Через несколько минут к ним на помощь прибыли врачи на машине скорой помощи из Алешкинской больницы. Однако в этот же момент ВСУ нанесли по ней второй удар ФПВ-дроном.

Telegram / Минздрав России / minzdrav_ru

По словам Алексеенко, в результате врачи все равно смогли оказать экстренную помощь пострадавшей семье. По данным Минздрава РФ, медики при обстреле не пострадали, а вот машина получила значительные повреждения.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ обстреляли онкодиспансер в Горловке под Донецком.

Тема:
Спецоперация
15 дек
Десантники ударили специальными квадрокоптерами по пехоте ВСУ
15 дек
«Уйдут на перерыв»: США готовят Путину «величайший рождественский подарок»
15 дек
Что из себя представляет состав иностранных наемников ВСУ
15 дек
Украинский пленный раскрыл потери ВСУ под Работино: «Группы просто полегли»
15 дек
Так работает САУ «Акация»: лучшее видео из зоны СВО за день
15 дек
«Победа за нами»: Путин пообещал решить ряд проблем в зоне спецоперации
15 дек
Кулеба признал, что Украине «непросто» на данном этапе вооруженного конфликта
14 дек
«Имейте в виду»: на Украине пришли в ярость из-за вопроса о ВСУ
14 дек
«Разумное предположение»: в НАТО назвали возможную дату переговоров по Украине
14 дек
В Киеве заявили о мощном взрыве со стороны аэропорта Жуляны
-8° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.67
-0.22 97.74
0.79
Будь повнимательнее: китайский гороскоп на неделю с 18 по 24 декабря

Последние новости

13:45
При живой девушке: Киркоров вручил блогерше подарок за миллионы рублей
13:30
Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 16% годовых
13:29
Уйдут десятилетия: в Кремле оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз
13:13
«Душа это почувствовала»: куда пропал Иракли из «Фабрики звезд»
13:08
Суд продлил арест пасынку музыканта Стаса Намина, обвиняемому в убийстве родных
13:05
«Остался удовлетворен»: Песков о впечатлениях Путина от прямой линии

Сейчас читают

«Формально можно»: как бороться с хостелами в жилых домах и апартаментах
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Пугающие предсказания Нострадамуса на високосный 2024 год: что ждет Россию и мир

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам