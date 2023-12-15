«Позиция национального лидера»: поведет ли за собой Виктор Орбан новый Евросоюз

В ЕС грядет большое перераспределение сил и сторон. Есть ли шансы у лидера Венгрии стать главой новой коалиции?

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может стать лидером новой коалиции, которая может появиться после масштабной реформы Евросоюза. Такой руководитель покажет всему европейскому обществу, каким должен быть лидер, ратующий за интересы собственного государства либо интересов союза государств, которые пытаются достигнуть общими усилиями собственного блага не в ущерб другим. Такое мнение в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru высказал политолог Евгений Михайлов.

В последнее время большинство решений ЕС не находят отклика у венгерского правительства, это продолжается с весны текущего года. Будапешт отказался подключиться к восьмому траншу военной помощи Киеву на 500 миллионов евро, затем не разрешил выделить пять миллиардов из Европейского фонда мира, которые должны были отправиться по адресу в 2024 году.

Кроме того, Венгрия выступила против пакета военной помощи на 20 миллиардов, рассчитанного на четыре года. Также Орбан заявил о блокировке поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро.

По мнению эксперта, отказ Венгрии в помощи Украине — это очень жесткий шаг, и Орбан придерживается единой позиции, говоря о том, что конфликт приведет к краху Европейского союза, если он и дальше будет поддерживать Украину.

«Орбан грамотно расценивает, что это не в интересах Европы. Он заявляет о том, что правительство Украины коррумпировало деньги и помогать ему не надо, наоборот, нужно договариваться с Россией. Это позиция национального лидера, на эту позицию смотрят уже многие правые силы Евросоюза», — отметил Михайлов.

Можно ли назвать Орбана пророссийским, политолог не уверен. По его мнению, это пронациональный лидер. В ближайшие два года к власти в европейских странах придут лидеры, которые будут поддерживать деятельность Орбана, убежден эксперт.

«Вероятно, Орбан может возглавить некий новый Европейский союз, и я об этом уже говорил. Ожидается реформа Европейского союза, потому что-то, что сейчас происходит, — это агония под давлением США», — подчеркнул Михайлов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Будапешт намерен помешать вступлению Киева в Евросоюз.