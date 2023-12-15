«Венгрия против»: как Будапешт намерен помешать вступлению Киева в Евросоюз

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Евгения Романова
Евгения Романова 15 0

Орбан: Венгрия сможет 75 раз выступить против членства Украины в Евросоюзе

«Венгрия против»: как Будапешт намерен помешать вступлению Киева в Евросоюз

Фото: www.globallookpress.com / Zhao Dingzhe

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Венгерский премьер продолжает стоять на своем. И, помимо блокировки интеграции Украины в союз, отказывается от военной помощи.

Будапешт против расширения Евросоюза за счет вступления Украины, он даже сможет не менее 75 раз помешать этому процессу. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Если мы не хотим, чтобы Украина стала членом ЕС, то венгерский парламент проголосует против… Будет примерно 75 случаев, когда венгерское правительство сможет остановить этот процесс», — сказал он.

Орбан добавил, что окончательное решение по вопросу о вступлении Украины в европейскую организацию будут принимать парламенты 27 стран-членов Евросоюза. Однако Венгрия будет стоять на своем.

В последнее время большинство решений ЕС не находят отклика у венгерского правительства, это продолжается с весны текущего года. Будапешт отказался подключиться к восьмому траншу военной помощи Киеву на 500 миллионов евро, затем не разрешил выделить пять миллиардов из Европейского фонда мира, которые должны были отправиться по адресу в 2024 году.

Кроме того, Венгрия выступила против пакета военной помощи на 20 миллиардов, рассчитанного на четыре года. Сегодня известно, что Орбан заявил о блокировке поддержки Украины в размере 50 миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Шольц попросил Орбана выйти при обсуждении вступления Украины в ЕС.

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