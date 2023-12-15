Мораторий на проверки бизнеса в России продлен на следующий год

Правительство России приняло решение продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Власти считают, что мера хорошо себя зарекомендовала и поэтому ее следует продлить на следующий год.

«(Мораторий на проверки бизнеса — Прим. ред.) позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — отметил Мишустин.

С поручением продлить действие моратория выступил в ноябре президент России Владимир Путин. Мера уже действует несколько лет. При этом мораторий на плановые проверки продлен до 2030 года, однако не затрагивает объекты с высоким риском, включая электроподстанции и предприятия химической промышленности. Мораторий на внеплановые проверки истек бы в уходящем году.

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