Мораторий на проверки бизнеса в России продлен на следующий год

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 41 0

Решение было принято правительством после анализа результатов действия данной меры в текущем году.

Мораторий на проверки бизнеса в России продлен на следующий год

Фото: © РИА Новости / Варвара Гертье

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Правительство России приняло решение продлить мораторий на проверки бизнеса на 2024 год. Об этом сообщил глава кабмина Михаил Мишустин.

Власти считают, что мера хорошо себя зарекомендовала и поэтому ее следует продлить на следующий год.

«(Мораторий на проверки бизнеса — Прим. ред.) позволил почти в пять раз снизить количество проверок по сравнению с 2019 годом. Бизнес смог больше ресурсов направить на выполнение своих текущих задач, а также на расширение проектов и освоение новых рынков сбыта», — отметил Мишустин.

С поручением продлить действие моратория выступил в ноябре президент России Владимир Путин. Мера уже действует несколько лет. При этом мораторий на плановые проверки продлен до 2030 года, однако не затрагивает объекты с высоким риском, включая электроподстанции и предприятия химической промышленности. Мораторий на внеплановые проверки истек бы в уходящем году.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Минфина Антон Силуанов заявил о проведении в России ответственной бюджетной политики.

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