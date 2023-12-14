Силуанов заявил о проведении в России ответственной бюджетной политики

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 20 0

Понимание, как действовать в сложившейся ситуации, у властей уже есть, подчеркнул глава Минфина.

Силуанов заявил о проведении в России ответственной бюджетной политики

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Россия, несмотря на большое количество санкций, в отличие от стран Запада не печатает деньги. Об этом «Известиям» заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Чиновник объяснил это проведением ответственной бюджетной политики. Кроме того, Силуанов добавил, что власти осознают, что любые «невыверенные действия» могут привести к падению доходов населения, инфляции и остановке отдельных секторов экономики.

Понимание, как действовать в сложившейся ситуации, у властей уже есть, подчеркнул глава Минфина. Однако в 2023 году число проблем в России пока не уменьшилось, констатировал он.

«Главное — обеспечить макроэкономическую стабильность, контроль за инфляцией, расходами казны и сконцентрировать ресурсы на ключевых задачах. Нужно сделать так, чтобы население меньше чувствовало введенные ограничения, а бизнес понимал, что государство поможет в сложной ситуации. Принятый бюджет отвечает всем этим требованиям», — отметил Силуанов.

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