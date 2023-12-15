«Эйфория будет недолгой»: Додон обрушился на Санду за желание вступить в ЕС

Заслуги действующих властей страны в этом нет, убежден он.

Решение Евросоюза начать переговоры о присоединении Молдавии носит исключительно геополитический характер, оно связано с ситуацией на Украине. Об этом заявил экс-президент страны Игорь Додон.

Заслуги действующих властей страны в этом нет, убежден он. По мнению политика, нынешний президент Молдавии Майя Санду получила от Европы вотум доверия, который позволит ей прикрыть собственные провалы. Но эйфория продлится недолго, потому что проблемы, которые «развела» Санду, никуда не денутся, считает Додон.

«Фермеры так и не получили помощь от государства, врачи остаются без больницы в центре столицы, учителя не получили повышение зарплат, а Спыну (министр регионального развития) продолжит свои схемы, и все это — под флагом ЕС», — цитирует политика издание EADaily.

Он добавил, что радоваться по поводу вступления в ЕС его соотечественникам не стоит. Некоторые государства ждут по два десятка лет, но никаких решений по ним Европа не принимает по сей день — например, в таком положении находятся Турция и Сербия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Кремле оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз.