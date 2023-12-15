Уйдут десятилетия: в Кремле оценили шансы Украины на вступление в Евросоюз

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Евгения Романова
Евгения Романова 19 0

Песков: Украина и Молдавия не соответствуют жестким критериям Евросоюза

Фото, видео: www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; 5-tv.ru

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Организация и так сейчас переживает не самые лучшие времена, но с новыми членами ситуация может ухудшиться.

Украина и Молдавия не соответствуют жестким критериям Евросоюза для вступления в него. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Переговоры о вступлении в ЕС могут длиться годами и десятилетиями… У ЕС всегда были жесткие критерии для вступления. В настоящий момент очевидно, что ни Украина, ни Молдова этим критериям не соответствует», — сказал он.

Песков назвал абсолютно политизированным решение Евросоюза показывать такого рода поддержку Украине и Молдавии. Однако такие «новые члены» могут дестабилизировать организацию. И это при условии, что она и так переживает не самые лучшие времена.

Кроме того, официальный представитель Кремля добавил, что Россия внимательно следит за данной ситуацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Евросоюз решил начал переговоры о вступлении в Евросоюз Украины и Молдовии.

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