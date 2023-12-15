Магия чисел не помогла: Волочкова опубликовала архивные кадры со свадьбы

С тех пор знаменитая балерина ни разу не стала невестой.

Балерина Анастасия Волочкова показала, как прошла ее свадьба с Игорем Вдовиным. Архивные кадры с торжества 2007 года публикует издание 7Дней.ru.

Церемония была шикарной: танцовщица сменила несколько платьев за один вечер, летала на воздушном шаре, танцевала с любимым и гостями в Екатерининском дворце в Петербурге.

«Вот и свадьба для вас. Моя самая изысканная и царская. Екатерининский дворец, Санкт-Петербург, 07.07.07», — написала балерина.

Однако магия чисел не сработала, да и свадьба оказалась фиктивной. Все поверили в эту сказку, но вскоре выяснилось, что это был большой розыгрыш — штамп в паспорт артистка поставить не решилась.

Зато родила мужчине дочь Ариадну, а сейчас 47-летняя Волочкова одинока. Она неоднократно сообщала, что замуж не спешит и официального брака у нее за плечами нет.

Многочисленные романы балерины счастья ей не принесли. Партнеров танцовщица периодически меняет, переживая из-за неизбежных расставаний.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Волочкова помирилась с 18-летней дочерью.