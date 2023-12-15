Президент РФ во время «Итогов года» напомнил о том, что Париж сам перестал общаться с Москвой.

Эммануэль Макрон выразил готовность к разговору с Владимиром Путиным. Об этом президент Франции заявил в ответ на слова российского лидера о том, что не Москва стала инициатором разрыва отношений с Парижем.

Свою позицию Макрон обозначил во время трансляции, которая велась в официальном аккаунте Елисейского дворца в социальных сетях 15 декабря. Во время своей речи президент Франции заявил, что готов к диалогу с Путиным.

«Если Путин хочет диалога и у него есть предложения по достижению долгосрочного мира на Украине, я готов потрудиться. Я не менял номер телефона», — сказал Макрон.

Стоит напомнить, что в 2022-м французский президент довольно часто звонил Владимиру Путину. Только за март семь раз телефонные переговоры между главами России и Франции были двухсторонними, еще дважды Макрон звонил Путину не один, а в компании немецкого коллеги. Самая долгая беседа глав государств продлилась около шести часов.

Путин об отношениях России и Франции: «Не мы уклоняемся от контактов»

Также стоит напомнить, что контакт между двумя странами оборвался, в том числе, благодаря сливу разговора Макрона и Путина в октябре 2022-го. Тогда президент Франции пренебрег дипломатическим этикетом и на конфиденциальный диалог на высшем уровне пригласил журналистов, которые после опубликовали содержание беседы.

Стоит отметить, что разговор проходил еще до начала специальной военной операции, а тезисы о ситуации на Украине, которые озвучивал российский лидер, не претерпели изменений: желание мира, спасение русскоязычного населения Юго-Востока Украины и фактически неработающие «Минские соглашения».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что французский политик восхитился высказыванием Путина.