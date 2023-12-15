Российский лидер во время итогов года подчеркнул, что европейские политики пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на практике ведут себя как маршал Филипп Петен.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо восхитился высказыванием Владимира Путина о некоторых европейских политиках. В своем личном блоге он сообщил, что российский президент прав на все 100%.

«Путин сегодня прав на 100%, когда описывает лидеров стран ЕС!», — написал политик, подчеркнув, что в Европе очень много коллаборационистов.

Владимир Путин во время итогов года подчеркнул, что европейские политики пытаются выглядеть героически как французский генерал Шарль де Голль, а на самом деле поступают как маршал Филипп Петен.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие социально-экономические проблемы решат после итогов года Путина.