«Надеюсь, ему надоест»: Ольга Бузова просит бывшего мужа оставить ее в покое
Ольга Бузова мечтает о том, чтобы Дмитрий Тарасов навсегда забыл ее имя
Фото: Прокофьев Вячеслав / ТАСС
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Дмитрий Тарасов продолжает вспоминать отношения с телезвездой.
Ольга Бузова надеется, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов забудет о ней и перестанет добиваться популярности на ее имени. Об этом артистка рассказала в беседе с изданием «Леди Mail».
Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов разошлись еще в 2016-м, но до сих, когда речь заходит об экс-футболисте, имя артистки значится где-то рядом. И, хоть мужчина давно обзавелся новой семьей, бывшие супруги продолжают выяснять отношения на публике. Даже в одном из своих последних интервью Тарасов вспомнил подробности своей «прошлой личной жизни» и рассказал, что у них с Бузовой был брачный контракт, потому что доверия друг к другу у пары не было изначально.
Стоит отметить, что Ольга Бузова отреагировала на очередное упоминание о себе из уст бывшего весьма сдержано.
«А о чем еще говорить, так чтобы это было цитируемо и интересно?! Но я все-таки надеюсь, что когда-то ему надоест это все и он займется чем-то серьезным и забудет мое имя. Эх, мечты-мечты…» — призналась 37-летняя знаменитость.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ольга Бузова назвала тренд года.
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