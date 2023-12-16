ФНС Москвы оставило в силе решение по жалобе Елены Блиновской

Блогер рассчитывала на снижение налоговых требований в два раза.
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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Управление ФНС России по столице оставило без изменений решение о сумме налоговых требований, установленных к блогеру Елене Блиновской. Об этом адвокат звезды Наталия Сальникова сообщила в беседе с ТАСС.
«Накануне вышло апелляционное решение УФНС по Москве о том, чтобы оставить в силе налоговые требования к моей подзащитной, что в итоге составляет один миллиард 407 миллионов рублей», — сообщила юрист.
Решение налоговой уже вступило в силу, а защита Блиновской надеялась на снижение требований как минимум в два раза.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елене Блиновской продлили домашний арест. Блогер обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег.
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