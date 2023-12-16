ФНС Москвы оставило в силе решение по жалобе Елены Блиновской

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 51 0

Блогер рассчитывала на снижение налоговых требований в два раза.

ФНС Москвы оставило в силе решение по жалобе Елены Блиновской

Фото: Сандурская Софья / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Управление ФНС России по столице оставило без изменений решение о сумме налоговых требований, установленных к блогеру Елене Блиновской. Об этом адвокат звезды Наталия Сальникова сообщила в беседе с ТАСС.

«Накануне вышло апелляционное решение УФНС по Москве о том, чтобы оставить в силе налоговые требования к моей подзащитной, что в итоге составляет один миллиард 407 миллионов рублей», — сообщила юрист.

Решение налоговой уже вступило в силу, а защита Блиновской надеялась на снижение требований как минимум в два раза.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Елене Блиновской продлили домашний арест. Блогер обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег.

-13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:02
«Прекрасная поддержка»: бывший участник «Дома-2» отправился добровольцем на СВО
4:41
Польша в ужасе: украинские беженцы привезли в страну венерические болезни
4:20
Неожиданный результат: принц Гарри одержал частичную победу в суде
3:59
ФНС Москвы оставило в силе решение по жалобе Елены Блиновской
3:38
Неожиданный выбор: чем лучше всего закусывать водку
3:17
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Ничего не предвещало беды? Скончался певец Ара Мартиросян
Болезни все больше молодеют: как защитить свой организм от проблем с сосудами
«Расчленить женщину, например»: Амиран Сардаров раскрыл свою сокровенную мечту
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам