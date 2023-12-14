Новый год в кругу семьи: Елене Блиновской продлили домашний арест

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 22 0

Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 января

Новый год в кругу семьи: Елене Блиновской продлили домашний арест

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

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Блогер обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег.

Знаменитому блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 января 2024 года. Московский городской суд сегодня признал полностью законым это продление.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег.

«Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы от 24 октября 2023 года в отношении Блиновской оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В последнее время королева инфоцыган Елена Блиновская стала одной из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. Задолжав государству налогов на 918 миллионов рублей, она сначала угодила в СИЗО, а потом отправилась под домашний арест. Однако это не помешало предприимчивой дамочке заработать из воздуха еще пять миллионов.

Правда сейчас Елене приходится сидеть под домашним арестом в своем роскошном особняке, расположенном в подмосковном элитном поселке «Миллениум парк». А вот избежать тюрьмы ей наверняка удастся. Юристы считают, что серьезных оснований для заключения Блиновской под стражу нет. Зато муж Елены — Алексей Блиновский вряд ли избежит наказания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как именно заработала Елена Блиновская на россиянах после ареста.

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