Новый год в кругу семьи: Елене Блиновской продлили домашний арест

Блогер обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег.

Знаменитому блогеру Елене Блиновской продлили домашний арест до 26 января 2024 года. Московский городской суд сегодня признал полностью законым это продление.

Блиновская обвиняется в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и отмывании денег.

«Постановление Замоскворецкого районного суда Москвы от 24 октября 2023 года в отношении Блиновской оставлено без изменения, апелляционная жалоба — без удовлетворения», — сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

В последнее время королева инфоцыган Елена Блиновская стала одной из самых обсуждаемых персон в российском шоу-бизнесе. Задолжав государству налогов на 918 миллионов рублей, она сначала угодила в СИЗО, а потом отправилась под домашний арест. Однако это не помешало предприимчивой дамочке заработать из воздуха еще пять миллионов.

Правда сейчас Елене приходится сидеть под домашним арестом в своем роскошном особняке, расположенном в подмосковном элитном поселке «Миллениум парк». А вот избежать тюрьмы ей наверняка удастся. Юристы считают, что серьезных оснований для заключения Блиновской под стражу нет. Зато муж Елены — Алексей Блиновский вряд ли избежит наказания.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как именно заработала Елена Блиновская на россиянах после ареста.