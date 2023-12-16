«Была похожа на Циклопа» — Шэрон Осборн жалеет о пластической операции
Шэрон Осборн назвала пластику лица худшим решением в своей жизни
Фото: www.globallookpress.com / ImagePressAgency/face to face
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Супруга рокера Оззи Осборна считает, что это было худшим решением во всей ее жизни.
Самое худшее решение в жизни жены рок-музыканта Оззи Осборна — это пластическая операция по подтяжке лица. Об этом Шэрон Осборн призналась в эфире телеканала CNN.
Она перепробовала множество различных хирургических вмешательств — и подтяжку кожи на руках, животе, ногах, лице и шее, и уколы ботокса, и бандажирование желудка и даже вставляла грудные импланты. Но в 2021 году совершила роковую операцию на лице.
«Я была похож на Циклопа. У меня был один глаз здесь, другой там, и мой рот был перекошен. Потом мне пришлось ждать, пока он заживет, и только тогда я смогла бы вернуться и исправить его», — с ужасом поведала знаменитость.
Она раскрыла, что решилась на все эти махинации из-за банального тщеславия. Также она призналась, что раньше принимала препараты для диабетиков, чтобы добиться быстрого похудения.
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