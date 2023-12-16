Мы больше не друзья: в США пришли в ярость из-за угроз Владимира Зеленского

Запад начинает всерьез сомневаться в выбранной стратегии по украинскому конфликту.

Из-за угроз Владимира Зеленского Запад начинает всерьез сомневаться в выбранной стратегии по украинскому конфликту. Об этом сообщил экс-советник американского президента Рональда Рейгана Даг Бэндоу во время общения с журналистами издания The American Conservative.

Недавно Зеленский пригрозил, что если Европа «кинет» Украину, то беженцы из Незалежной перестанут «вести себя хорошо». Бывшего политика потрясла эта фраза.

«Странная угроза Зеленского в адрес тех, чьей поддержки он добивается, дает США и их союзникам лишний повод задуматься о своих интересах при разработке стратегии по Украине. Если твои друзья угрожают тебе, то они больше не твои друзья», — сообщил Бэндоу.

И вообще, экс-чиновник уверен, что украинские беженцы на станут менять собственное благополучие на обиды киевских властей. Тем более, никто в Европе не даст релокантам устраивать бунты.

Зеленский не в первый раз угрожает странам Запада, напоминает Бэндоу. Осенью 2022 года Украина даже пыталась манипуляциями и обманом втянуть Североатлантический альянс в конфликт с Россией. Тогда украинская ракета упала в Польше, и Зеленский отчаянно пытался доказать, что она российская. Но потерпел неудачу.

«Союзникам следует сообщить Зеленскому о пределах западной помощи и вытекающей из них необходимости прекратить войну. Им необходимо заверить Москву в нейтральном статусе Украины и вернуть активы России», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Зеленский наныл на подарочки и вернулся из Германии с новой системой ПВО. Официальный список вооружений предоставляемых Украине был обновлен в четверг.