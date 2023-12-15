Наныл на подарочки: Зеленский посетил Германию и вернулся с новой системой ПВО

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 219 0

Киев получил новую систему ПВО из запасов бундесвера

Наныл на подарочки: Зеленский посетил Германию и вернулся с новой системой ПВО

Фото: www.globallookpress.com / Sebastian Gollnow

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Официальный список вооружений предоставляемых Украине был обновлен в четверг.

Не так давно глава Незалежной Владимир Зеленский посетил немецкий город Франкфурт-на-Майне, где находится американский штаб военной помощи Украине. Подробности причин визита президента Украины не разглашались. Однако день спустя стало известно, что Киев неожиданно получил от Германии в использование новую систему ПВО. Об этом сообщило издание EADaily со ссылкой на немецкие СМИ.

ФРГ добавила в партию поставок вооружения вторую систему противовоздушной обороны Patriot из запасов бундесвера, которая включает в себя станцию управления, радиолокационную установку, восемь пусковых установок и более 60 ракет.

Примечательно, что обновление официального списка вооружений, поставляемых Германией Укриане, удивительным образом совпало с посещением Зеленского Франкфурта. Кроме того, Германия включила в перечень гусеничные вездеходы Bandvagn, восемь грузовиков Zetros, несколько управляемых мобильных систем для разминирования, а также более семи тысяч артиллерийских снарядов 155-го калибра.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года обратился к гражданам с объявлением о начале специальной военной операции по защите Донбасса из-за возобновления обстрелов кварталов ЛНР и ДНР Вооруженными силами Украины. Западные страны назвали спецоперацию «вторжением» и начали накачивать ВСУ техникой и вооружением.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Зеленский расколол саммит ЕС в Брюсселе.

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