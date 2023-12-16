Мэр Лондона отказался передать Виталию Кличко машины

|
Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 41 0

Telegraph: мэр Лондона Хан отказал Кличко в передаче подлежащих утилизации машин

Мэр Лондона отказался передать Виталию Кличко машины

Фото: Sebastian Gollnow / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Недавно мэр украинской столицы обратился с очередной просьбой.

Мэр Лондона отказался передавать украинским властям машины, которые должны быть утилизированы из-за полного несоответствия стандартам экологической обстановки центра Великобритании. Этой информацией поделилось издание The Daily Telegraph.

Отказ мэр Лондона объяснил тем, что просьба Кличко не соответствует полномочиям его должности. По закону об администрации Большого Лондона все решения чиновников обязаны нести пользу гражданам Великобритании и, преимущественно, жителям Лондона с различной точки зрения — экологической, экономической и социальной.

Передача машин украинской столице никак не улучшит жизни лондонских жителей, поэтому просьбу Кличко удовлетворить просто-напросто невозможно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что депутат ЕП Уоллес назвал безумием слова Столтенберга об украинском конфликте.

-13° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:01
«Это конец»: фон дер Ляйен подсказала, где в Европе случатся «новые Майданы»
7:50
Никакого гостеприимства: глава МИД Венгрии рассказал о холодном приеме в США
7:29
А где ремонт? Трусова приобрела собственную квартиру
7:08
Ей было всего 29 лет: что случилось с дочерью Валентина Гафта
6:47
Мэр Лондона отказался передать Виталию Кличко машины
6:26
Любовь пройдет? В каких случаях нужно заключать брачный договор

Сейчас читают

Любовь пройдет? В каких случаях нужно заключать брачный договор
Какую дозу алкоголя можно употреблять без вреда — ответ врача
Болезни все больше молодеют: как защитить свой организм от проблем с сосудами
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам