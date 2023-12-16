Депутат ЕП Уоллес назвал безумием слова Столтенберга об украинском конфликте

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 48 0

Что именно взбесило иностранного политика?

Депутат ЕП Уоллес назвал безумием слова Столтенберга об украинском конфликте

Фото: www.globallookpress.com / Chris Emil JanÃŸEn

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Тема:
Спецоперация

Генерального секретаря НАТО назвали безумцем из-за его позиции по украинскому кризису. С резкой критикой политика выступил депутат Европарламента Мик Уоллес в личном блоге. Он напомнил, что именно генсек хвастался развязанным вооруженным противостоянием Москвы и Киева.

«США и ЕС не хотели, чтобы война закончилась. Глава НАТО Столтенберг хвастался, что они спровоцировали ее. ЕС потратил миллиарды на разжигание войны — теперь Украина разрушена. Кроме того, более 200 000 ее солдат мертвы», — написал Уоллес.

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Уоллес поразился целью таких высказываний Столтенберга, не понимая, для чего НАТО развязали этот конфликт. Напрашивается один вариант, чтобы помочь удовлетворить международные интересы Штатов. Но ведь это самое настоящее безумие — допускать столько жертв и идти на поводу у американцев.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в украинских элитах усиливается раскол. Даже в ближайшем окружении Зеленского не скрывают тот факт, что рейтинг президента падает.

Тема:
Спецоперация
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