Москва смеется: западные СМИ оценили слова Путина о конце халявы для Зеленского

Bloomberg увидело в заявлении Путина о западной помощи насмешку над Зеленским
Фото: © РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Речь идет о фразе, сказанной Владимиром Владимировичем в ходе «Итогов года».
В заявлении президента РФ Владимира Путина о финансовых проблемах Киева видна насмешка над главой Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение высказали журналисты агентства Bloomberg.
«Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается», — указывается в публикации.
Отмечается, что западные страны изменили свое отношение к Зеленскому. Такой смене позиции послужил провал контрнаступления ВСУ, а ее результатом стало сокращение поддержки.
Речь идет о заявлении, сделанном Владимиром Путиным в ходе «Итогов года — 2023». По словам российского лидера, Украина сейчас полностью зависит от Запада, в государстве на сегодняшний день не производится практически ничего.
«Все привозят, нахаляву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему так и заканчивается помаленьку», — заявлял Путин.
В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин получит от США рождественский подарок в виде отказа от помощи Украине.
- 15 дек
- «Остался удовлетворен»: Песков о впечатлениях Путина от прямой линии
- 14 дек
- Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
- 14 дек
- «Стреляют себе в ногу»: Путин о последствиях сокращения расчетов в иностранных валютах
- 14 дек
- «От Всевышнего»: Путин назвал самый запоминающийся подарок на Новый год
- 14 дек
- Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
- 14 дек
- «Верная дорога»: Путин обратился к самому себе в 2000 году
- 14 дек
- Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов
- 14 дек
- Путин упрекнул Украину в потреблении транзитного российского газа
- 14 дек
- «На тумбочке в спальне»: Путин ответил на вопрос о любимой книге
- 14 дек
- «Права женщин должны соблюдаться»: Путин высказался на тему запрета абортов
Читайте также
85%
0.03 98.42
0.68
Нашли ошибку?