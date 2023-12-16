Москва смеется: западные СМИ оценили слова Путина о конце халявы для Зеленского

Речь идет о фразе, сказанной Владимиром Владимировичем в ходе «Итогов года».

В заявлении президента РФ Владимира Путина о финансовых проблемах Киева видна насмешка над главой Украины Владимиром Зеленским. Такое мнение высказали журналисты агентства Bloomberg.

«Зеленский столкнулся с финансовыми ударами со стороны Брюсселя и Вашингтона. Путин насмехается над ним, говоря, что помощь помаленьку заканчивается», — указывается в публикации.

Отмечается, что западные страны изменили свое отношение к Зеленскому. Такой смене позиции послужил провал контрнаступления ВСУ, а ее результатом стало сокращение поддержки.

Речь идет о заявлении, сделанном Владимиром Путиным в ходе «Итогов года — 2023». По словам российского лидера, Украина сейчас полностью зависит от Запада, в государстве на сегодняшний день не производится практически ничего.

«Все привозят, нахаляву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему так и заканчивается помаленьку», — заявлял Путин.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин получит от США рождественский подарок в виде отказа от помощи Украине.