Путин: халява для Украины со стороны Запада когда-нибудь закончится

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 24 0

Президент РФ напомнил, почему Россия была вынуждена начать СВО.

Путин: халява для Украины со стороны Запада когда-нибудь закончится

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Тема:
Спецоперация Прямая линия с Владимиром Путиным

Владимир Путин в ходе «Итогов года» подчеркнул, что Украина сейчас полностью зависит от западных стран, в государстве на сегодняшний день не производится практически ничего.

Что касается проведения СВО и денационализации Украины, Путин отмечает, что Киев не хотел и не хочет договариваться.

«Мы были вынуждены принимать другие, в том числе военные меры. Сегодня Украина почти уже ничего не производит. Они пытаются что-то там еще сохранить, но почти ничего. Все привозят, нахаляву все привозят. Но эта халява когда-то может и закончиться. И судя по всему так и заканчивается помаленьку. Но дело даже не в этом, я думаю будут еще давать. Но уничтожение происходит сейчас», — уверен президент России.

Россия продолжает специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима.

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