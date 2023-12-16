Замглавы Краснояружского района Белгородской области умер после подрыва на мине

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Евгения Романова
Евгения Романова 16 0

В результате инцидента пострадали еще два человека.

Замглавы Краснояружского района Белгородской области умер после подрыва на мине

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Meinrad Riedo

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Заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко находился в машине, которая подорвалась на днях на мине. В результате он умер в больнице, сообщил в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

«Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице», — написал он.

Гладков добавил, что врачи боролись за его жизнь до последнего. Губернатор также выразил искренние соболезнования семье Бородаенко и пообещал помочь всем необходимым.

В начале недели, 13 декабря стало известно, что автомобиль с тремя мирными жителями подорвался на мине в Белгородской области. Всех госпитализировали с тяжелыми ранениями: у одного была частичная ампутация нижних конечностей, у второго диагностирована ЧМТ, а у третьего — сотрясение мозга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области боевики атаковали авто с семьей и приехавших на помощь врачей.

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