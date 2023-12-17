Вопреки всему: кто и как сумел поднять российскую экономику в кризис

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Президент России Владимир Путин подвел итоги года. Рост и развитие — колоссальные во всех сферах.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Российская экономика развивается вопреки, а может, в чем-то и благодаря западным санкциям. Рост ВВП в этом году 3,5%, промышленное производстве, плюс 3,6%, обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%, чего не было очень давно.

Государство и бизнес активно вкладывают в развитие новых производств, что дает уверенность в стабильной экономике как минимум в среднесрочной перспективе — в ближайшие 5-10 лет. Ну а сильная экономика плюс армия, конечно, свою силу доказала — это залог суверенитета любого государства.

Чтобы подвести итоги года, президент России Владимир Путин взял с собой на пресс-конференцию особую желтую папку. Цвет оптимизма, поиска новых возможностей. В ней то, за что Россию так уважают друзья и боятся враги. Конкретные результаты не просто уходящего 2023-го — двух десятилетий построения и укрепления суверенитета нашей страны. Все подробности — в репортаже.

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