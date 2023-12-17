Больная раком Микуччи о своей тяжелой операции: «Это было небольшое путешествие»
Кейт Микуччи перенесла тяжелую операцию из-за найденного рака
Фото: Zuma \ TASS
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Как долго звезда будет восстанавливаться и какой прогноз дают врачи?
Не так давно стало известно о раковом заболевании американской актрисы Кейт Микуччи, звезды сериала «Теория большого взрыва». Сейчас знаменитость медленно, но верно идет на поправку. Подробностями своего состояния артистка ранее поделилась в своем личном блоге.
По словам Кейт, обнаруженная опухоль в легком во время профилактического осмотра стала для нее настоящим шоком и неожиданностью. Актриса не думала, что болезнь может коснуться ее. Она призналась, что никогда в жизни не курила, поэтому совсем не ожидала получить подобный диагноз.
Сейчас знаменитость находится в больнице для наблюдения: 43-летней Кейт только провели операцию по удалению ракового образования. Звезда поделилась с фанатами своей радостью по поводу достаточно успешного развития «событий» — заболевание нашли спасительно быстро.
«Похоже, такое случается, и самая хорошая новость заключается в том, что опухоль была обнаружена на ранней стадии», — отметила Микуччи.
Сейчас жизни артистки ничего не угрожает. Она выразила большую благодарность своим фанатам и близким. Звезда также считает, что в течение нескольких недель вернется к привычному ритму.
«Но это было „небольшое путешствие“», — призналась она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что страшную болезнь выявили у звезды «Теории большого взрыва» Микуччи.
Читайте также
86%
0.03 98.42
0.68
Нашли ошибку?