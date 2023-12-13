Страшную болезнь выявили у звезды «Теории большого взрыва» Микуччи

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Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 59 0

Актриса Кейт Микуччи перенесла операцию по удалению опухоли

Страшную болезнь выявили у звезды «Теории большого взрыва» Микуччи

Фото: www.globallookpress.com / Dave Longendyke

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Для артистки диагноз стал полной неожиданностью, потому что она никогда не курила.

Звезда сериала «Теория большого взрыва» Кейт Микуччи разместила видео в личном блоге, в котором сообщила, что у нее диагностировали рак легких. По признанию знаменитости, это стало для нее неожиданностью, так как она никогда не курила.

Микуччи уведомила своих подписчиков, что находится в больнице и уже перенесла операцию по удалению опухоли. Актриса подчеркнула, что рак, к счастью, обнаружили на ранней стадии.

Перед этим у нее в анализе крови выявили показатель, который говорил о наличии воспаления в организме. Она обратилась к врачу, который провел ряд обследований — так нашлось пятно в легком.

Помимо «Теории большого взрыва», 43-летняя актриса известна по ролям в таких сериалах, как «Клиника» и «Дурман». Кроме того, она озвучивала героев в «Утиных историях» и «Скуби-Ду».

Ранее 5-tv.ru писал, что Кейли Куоко из «Теории большого взрыва» родила дочку.

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