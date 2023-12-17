Не достойны: участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище в Николаеве

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 39 0

Участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище в Николаеве

Не достойны: участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище в Николаеве

Фото: www.globallookpress.com / Mykola Miakshykov

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После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Участников акции, которые призывали к финансированию украинской армии, не пустили в укрытие горсовета в Николаеве во время воздушной тревоги. Об этом пишет местная газета «Украинская правда».

Уточняется, что произошло все вчера, 16 декабря. Жители города пытались попасть в здание горсовета, так как на нем висела табличка о наличии бомбоубежища. Дверь не открывалась, однако позже к людям вышел охранник. Он заявил, что тревога уже прошла и зашел обратно, захлопнув за собой дверь.

Авторы сообщают, что полиция возбудило уголовное дело после произошедшего по статье, предусматривающей наказание за оставление в опасности. Виновным может грозить до двух лет тюрьмы.

Президент Украины Владимир Зеленский в июне заявил, что порядка 25% бомбоубежищ на Украине были признаны непригодными для использования. В июле он уволил четырех глав районов Киева из-за скандалов, связанных с укрытиями для граждан.

Ранее 5-tv.ru писал, зачем Украине школы в подземельях.

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