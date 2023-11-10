Что они делают с детьми? Зачем Украине школы в подземельях

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Игорь Войтенко
Игорь Войтенко 171 0

На Украине начали строить подземную школу

Что они делают с детьми? Зачем Украине школы в подземельях

Фото: © РИА Новости / Сергей Аверин

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

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На Украине стали реализовывать новый проект — там решили начать строить подземную школу. Об этом сообщает издание URA.RU.

Объект возведут в поселке Коротыч Харьковской области. О решении объявил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

«Одно из запланированных укрытий уже строим в Коротыч Харьковского района. Это фактически школа под землей, где смогут учиться дети», — сказал чиновник.

Он отметил, что подземная школа сможет вместить в себя 500 человек. Цена такого проекта составит почти три миллиона долларов.

В подземной школе будут находится учебные классы, санитарные комнаты и автономное электроснабжение. Глава областной военной администрации заявил, что школа может выдержать прямое попадание ракеты С-300.

Ранее 5-tv.ru писал, что четверть бомбоубежищ Украины оказались непригодными.

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