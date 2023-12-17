Похитители Рождества: таможня ФРГ предупредила о конфискации подарков из России

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 247 0

Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из РФ

Похитители Рождества: таможня ФРГ предупредила о конфискации подарков из России

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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В ФРГ напомнили, что санкции Евросоюза запрещают ввоз ряда товаров.

Немецкая таможня предупредила, что может арестовывать или конфисковывать некоторые рождественские подарки, которые присылаются из России. Об этом пограничная служба написала на своем сайте.

Таможенники напомнили, что антироссийские санкции Евросоюза (ЕС) запрещают ввоз ряда товаров, в том числе в Германию. В список «запрещенки» же входит типичная начинка подарочных коробок: целлюлоза и бумага, древесина и изделия из дерева, камни и драгоценные металлы, сигареты, косметика и другая химическая продукция. Отмечается, что подарки исключениями не являются.

В сентябре Еврокомиссия (ЕК) запретила туристам из РФ ввозить в европейские страны ряд товаров. В списки попали автомобили, в которых меньше десяти посадочных мест, гаджеты, чемоданы, средства личной гигиены и другие предметы. В ЕК уточнили, что цель использования вещей, в частности транспортных средств, — личная или коммерческая — не имеет значения.

Санкционное давление стран Запада на Россию было усилено после начала спецоперации по защите Донбасса. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в России конфисковал оборонные предприятия у спонсоров ВСУ.

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