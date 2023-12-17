«Клюква в сахарной пудре»: жена Петросяна открыла новую моду

|
Сэсэг Жигжитова
Сэсэг Жигжитова 25 0

Супругу Петросяна сравнили с клюквой в сахарной пудре из-за яркого образа

«Клюква в сахарной пудре»: жена Петросяна открыла новую моду

Фото: Instagram* / bruhunova

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Жена знаменитого юмориста продемонстрировала зимние образы. Есть ли у нее чувство стиля?

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна поделилась в своем блоге подборкой зимних фотографий. На одной из них Татьяна Брухунова предстала в ярко-розовом образе на фоне падающего снега. В одном из Telegram-каналов звездную супругу сравнили с клюквой в сахарной пудре.

В комментариях же подписчики Татьяны массово выразили восхищение образом и оценили ее стильный наряд с розовой шубой и белой шляпкой.

«Ваша шубка розовая — просто нет слов», — написала одна из поклонниц.

Однако нашлось место и критике. Некоторым «прикид показался смешным». Третьи поинтересовались у Брухуновой, она всегда была модницей или ранее так не наряжалась. На вопрос последовал детальный ответ.

«Да. Конечно, в Туле в начале 2000-х особенно было не разгуляться, но родители поддерживали мое стремление модничать. За что я им очень благодарна. Поэтому, когда мне „тычут в нос“ фото в зеленых колготках попрекая отсутствием вкуса я не реагирую. Вкус дело субъективное. Главное, чтобы я себе нравилась, а до остального дела мне нет», — отметила супруга артиста.

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Петросяна пожаловалась на приступы.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

-2° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.70
0.03 98.42
0.68
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:40
«Клюква в сахарной пудре»: жена Петросяна открыла новую моду
14:14
Можно ли определить бесплодного мужчину по внешности?
13:54
Что стало с главным героем сериала «Обреченная стать звездой» в реальной жизни?
13:29
Стюардесса дала совет, который может спасти жизнь пассажира
13:15
Что подарить мужчине на Новый год: ТОП-5 лучших идей
12:55
Похитители Рождества: таможня ФРГ предупредила о конфискации подарков из России

Сейчас читают

Что стало с главным героем сериала «Обреченная стать звездой» в реальной жизни?
На стене дома в Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца: «Позаботьтесь»
Больная раком Микуччи о своей тяжелой операции: «Это было небольшое путешествие»
Личный пример: Владимир Машков об учениках, театре, жизненных принципах и любви

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам