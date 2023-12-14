«Адская» головная боль: жена Петросяна пожаловалась на приступы

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 36 0

Супруга Петросяна пожаловалась на головную боль, которая не проходит 5 дней

Фото, видео: Instagram* / bruhunova; 5-tv.ru

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Проблемы со здоровьем мучают жену знаменитого юмориста уже почти неделю.

Молодая супруга известного российского юмориста Евгения Петросяна пожаловалась на «адскую» головную боль. Об этом она рассказала в своем личном блоге в социальной сети.

Татьяна Брухунова поделилась с фанатами, что подобные приступы не прекращаются на протяжении пяти дней. Аудитория предположила: причиной плохого самочувствия может быть распространившаяся в последние дни вирусная инфекция. Однако жена Петросяна заверила, что ничем не болеет.

Брухунова объяснила, что сделала прививки «от всего, чего только можно». По ее мнению, всему виной может оказаться «странная погода» и резкие перепады температур, которые бушуют в последнее время. Все это очень плохо влияет на организм и оказывает негативное воздействие на сосудистую систему, вызывает «спазм».

Также Татьяна выразила солидарность подписчикам, страдающим от той же проблемы.

«Хотела сказать, что если вы так же мучаетесь болями, то я всей душой с вами. Знайте, что вы не одиноки! Как бы там ни было, отпустит. Надо перетерпеть, хотя это очень тяжело», — обратилась к своей аудитории супруга артиста.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему поклонники Петросяна до сих пор не смирились с женитьбой на Брухуновой

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