Умер кинорежиссер Отар Иоселиани

Умер режиссер, сценарист, продюсер Отар Иоселиани. Выдающегося деятеля культуры не стало на 90-м году жизни. Об этом сообщил kino-teatr.ru со ссылкой на его близкого друга режиссера Юрия Роста.

Уточняется, что Иоселиани скончался в ночь на воскресенье, 17 декабря. Информация о причине смерти не приводится.

Отар Давидович родился 2 февраля 1934 года в Грузии. Два года с 1953-го по 1955-й он был студентом механико-математического факультета МГУ, потом поступил во ВГИК, который окончил в 1961 году. Через год создал свой первый фильм — среднеметражную картину «Апрель». Иоселиани широко известен, как автор трилогии «Листопад», «Жил певчий дрозд» и «Пастораль».

В начале восьмидесятых кинодеятель переехал во Франции. За границей он продолжил трудиться по своей профессии. Так, он успел выпустить более десятка картин, в том числе «Фавориты луны», «И стал свет», «Охота на бабочек».

Являлся обладателем множества престижных наград, в частности, награды международных кинофестивалей в Венеции, Москве и Берлине. Отар Иоселиани — лауреат премий «Ника», «Золотой овен» и «Золотой витязь».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер актер из «Трансформеров» и «Декстера» Джек Аксельрод.