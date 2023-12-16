Умер актер из «Трансформеров» и «Декстера» Джек Аксельрод
Скончался Джек Аксельрод, известный благодаря сериалам «Офис» и «Декстер»
Фото: Из открытых источников
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До своего 94-летия артист не дожил всего несколько месяцев.
Популярный американский актер Джек Аксельрод, прославившийся благодаря сериалам «Офис» и «Декстер», ушел из жизни за несколько месяцев до своего 94-летия. Об этом в пятницу изданию THR сообщила его представитель Дженнифер Гарланд.
Артиста не стало 28 ноября. Отмечается, что Аксельрод скончался естественной смертью в родном Лос-Анджелесе. Актер вышел на пенсию в возрасте 90 лет в 2020 году.
Джек Аксельрод изучал архитектуру в Калифорнийском университете в Беркли. Однако в итоге выбрал другой путь. Впервые на сцене артист сыграл в 1969-м в постановке «Макбета», а кинокарьеру начал с роли Вуди Аллена в 1971 году в фильме «Бананы».
За всю свою творческую карьеру актер снялся в более 80 проектах, среди которых самыми известными будут «Клиника», «Меня зовут Эрл», «Трансформеры» (третья часть), «Одинокий рейнджер», «Анатомия страсти» и многие другие.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс.
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