Умер актер из «Трансформеров» и «Декстера» Джек Аксельрод

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 71 0

Скончался Джек Аксельрод, известный благодаря сериалам «Офис» и «Декстер»

Умер актер из «Трансформеров» и «Декстера» Джек Аксельрод

Фото: Из открытых источников

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До своего 94-летия артист не дожил всего несколько месяцев.

Популярный американский актер Джек Аксельрод, прославившийся благодаря сериалам «Офис» и «Декстер», ушел из жизни за несколько месяцев до своего 94-летия. Об этом в пятницу изданию THR сообщила его представитель Дженнифер Гарланд.

Артиста не стало 28 ноября. Отмечается, что Аксельрод скончался естественной смертью в родном Лос-Анджелесе. Актер вышел на пенсию в возрасте 90 лет в 2020 году.

Джек Аксельрод изучал архитектуру в Калифорнийском университете в Беркли. Однако в итоге выбрал другой путь. Впервые на сцене артист сыграл в 1969-м в постановке «Макбета», а кинокарьеру начал с роли Вуди Аллена в 1971 году в фильме «Бананы».

За всю свою творческую карьеру актер снялся в более 80 проектах, среди которых самыми известными будут «Клиника», «Меня зовут Эрл», «Трансформеры» (третья часть), «Одинокий рейнджер», «Анатомия страсти» и многие другие.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что умер барабанщик рок-группы AC/DC Колин Берджесс.

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