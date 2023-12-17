Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине

Президент РФ Владимир Путин во второй раз побывал на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве. Осматривая стенд Донбасса в сопровождении экскурсовода из этого региона, девушка рассказала, что когда население этой территории жило под гнетом киевского режима, ее хотели отчислить из университета за то, что на экзамене она отказалась называть Россию врагом Украины. На это в деканате ей ответили, что ей не место на Украине.

«А может быть, Донбассу не место в той стране?» — отреагировал президент.

Напомним, ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам проведенных в сентябре 2022 года референдумов. Так, «за» присоединение к стране отдали голоса 98,42%, 99,23%, 87,05% и 93,11% местных жителей, соответственно. Ряд стран отказался признавать результаты референдумов, а киевский режим продолжил обстрелы жилых кварталов регионов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие поручения дал Путин после «Итогов года».