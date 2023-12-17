Дороги, ЖКХ, поддержка семей с детьми: какие поручения дал Путин после «Итогов года»

Президенту было задано немало вопросов. Все было зафиксировано и не останется без внимания.

Цены на яйца стали снижаться. По крайней мере, в Краснодарском крае, откуда была адресная жалоба. У журналистов есть такое определение — «эффект прямой линии». Речь о том, что после такого диалога в прямом эфире главы государства с гражданами, после обработки звонков, власти на местах рьяно начинают наводить порядок. Чиновники знают, что президент держит на контроле поступившие обращения. Не только сам лично, это физически невозможно, только в этом году поступило более трех миллионов вопросов, но у Путина сильная команда и общественная в лице «Народного фронта», и административная по должности. После четырех часов общения в прямом эфире президент встретился с главой правительства и уже дал первые распоряжения.

«Правительство Российской Федерации — это команда Путина. Нужно продолжать действовать энергично и эффективно на благо России и наших граждан. Поручения президента для правительства — это приоритет», — сказал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Вот, какие приоритеты появились в работе правительства после прямого общения Путина с гражданами: продолжить модернизацию первичного звена в здравоохранении, сохранить льготные тарифы для авиаперевозок на Дальнем Востоке, сохранить инструменты поддержки семей с детьми, продолжить газификацию домохозяйств. Как мы видим, эти меры сейчас действуют, они востребованы. И важно их сохранять и развивать. Верной дорогой идти дальше, если перефразировать классика.

В четверг президент поручил отменить комиссию за оплату ЖКХ для пенсионеров. Госдума готовила отмену комиссии только для льготных категорий граждан, но и не все пенсионеры могли воспользоваться этим новшеством. Но после заявления президента правительство оперативно готовит подзаконные акты, чтобы было по справедливости. Сборы отменят для всех льготников и всех пенсионеров. Что еще меняется прямо сейчас в стране — в репортаже корреспондента «Известий» Игоря Балдина.

За четыре часа в Гостином Дворе Владимир Путин успевает ответить на 80 вопросов. Зарплаты, образование, медицина, ЖКХ. Большинство о том, из чего и складывается понятие «качество жизни». Что будет расти быстрее — тарифы, инфляция? Или все же пенсии, спрашивают у президента.

«В декабре 2022 года, проиндексировали на 10% пенсии, весной еще на четыре с лишним процента по инфляции. С начала этого года еще будет одна индексация 7,5%, а тарифы не поднимали с июля прошлого года», — сказал Владимир Путин.

Вслед за пенсиями вырастет и минимальный размер оплаты труда. С января сразу на 18%.

Для многих людей прямая линия — возможность решить проблему, на которую в регионе годами не обращают внимания. Ведь любая новость, дошедшая до президента, тут же придает ускорение чиновникам.

Например, дети из крымского поселка Солнечная Долина, сетуют, что тренироваться им скоро будет негде. Протекающий потолок, обшарпанные стены — ремонт здесь не проводили более 40 лет.

«В прошлые годы где-то полтора миллиарда, даже больше, по-моему, миллиард семьсот выделяли на развитие из федерального бюджета на развитие регионального и муниципального спорта. А что касается конкретного вопроса в Крыму, и с Сергеем Валерьевичем переговорю. Ну мы из федерального уровня поможем, точечно эту проблему решим», — ответил Владимир Путин.

Прямая линия еще не закончилась, а представители администрации уже на месте, решают проблему.

«В следующем году мы и так планировали провести экспертизу, спроектировать капитальный ремонт или реконструкцию, что покажет экспертиза», — сказал первый заместитель администрации города Судак Кирилл Скороходов.

На ремонт больницы в поселке Рефтинский, что в Свердловской области, деньги выделяли, но их почему-то хватило только на первый этаж. Канализация не работает, полы скрипят, в палатах сквозняк из-под треснувших рам. Администрация больницы явно была против такого пристального внимания Но еще не закончилась прямая линия, в больницу выехали.

«Время дальнейшего ремонта, который мы будем делать, мы поправим все необходимые огрехи, которые здесь имеются», — сказал министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

Путин соглашается, что такого как в Свердловской области — быть не должно. Но это, скорее, исключение. Строительство новых больниц и льготы для медиков — то, что делают прямо сейчас. Еще одно важное решение президент сообщает прямо в этом зале: увеличить подъемные для врачей по программе «Земский доктор» до двух, а фельдшерам до одного миллиона рублей.

«Строятся ФАПы, обновляются. Наверное, этого недостаточно. И, кстати говоря, мы обязательно продлим, это тоже будет одной частью будущей президентской программы, — продление программы первичного звена здравоохранения», — говорит Владимир Путин.

Дороги, когда-то хрестоматийная проблема страны, в последние годы преобразились. На плачевное состояние уже не жалуются. Только в 2023 построили в три раза больше километров, чем в прошлом году. А к концу 2024 года, 85% всех трасс приведут в нормативное состояние. Теперь сетуют, что по новым магистралям дороговато ездить.

«По моим данным, это должно быть не больше четырех с половиной тысяч, но проверю обязательно. А так, в целом, платные дороги, они платными могут быть только тогда, когда есть альтернативные пути, так по закону. Поэтому всегда есть возможность не платить и проехать бесплатно, но там свои сложности», — говорит Владимир Путин.

Автодор тут же подтвердил, данные президента абсолютно корректны, так и будет — 4481 рубль.

Огромная часть вопросов поступала и через сообщения и по телефону. Все было зафиксировано и не останется без внимания. Так, например, «Народный фронт» уже занялся проблемой дольщиков из Ленинградской области. Люди, вложившие все свои сбережения в новостройку, пять лет ютятся по съемным квартирам и ждут своего жилья.