Платить придется больше? В платежке за ЖКХ может появиться новая графа

Депутаты предлагают ввести новое обязательное требование.

В Госдуме предложили добавить в счет за коммунальные услуги новую графу. Об этом рассказала Светлана Сазанова, заместитель заведующего кафедрой институциональной экономики ИЭФ ГУУ, в беседе с агентством «Прайм».

Речь идет о сигнализаторах утечек газа, которые планируется устанавливать в многоквартирных домах. По мнению авторов инициативы, подобная мера позволит снизить число аварий при использовании бытового газа. Собственно, стоимость датчиков, а также расходы на их установку предлагают добавить в тарифы ЖКУ.

Стоимость прибора вместе с установкой — 3,5-5 тысяч рублей. Расходы по установке и обслуживанию планируют возложить на газораспределительные компании, а деньги на это собирать с жильцов. Также депутаты указали на возможность устанавливать датчики за счет взносов на капитальный ремонт. Однако у Сазановой есть другое мнение на этот счет.

«Это снижает финансовую нагрузку на домохозяйства, но не позволит оборудовать газовыми датчиками в короткие сроки все многоквартирные дома в России», — уверена специалист.

Сазанова добавила, что лучшим вариантом будет установка приборов за счет жильцов с последующей компенсацией из взносов на капитальный ремонт. Даже в случае увеличения счетов за коммунальные услуги, безопасность должна стоять на первом месте. Только за последние полтора года из-за взрывов бытового газа в России погибли 55 человек, еще 148 пострадали.

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