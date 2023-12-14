Путин упрекнул Украину в потреблении транзитного российского газа

Украина получает деньги за транзит, но этого властям страны мало.
Фото: Patrick Pleul / ТАСС
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В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин затронул вопрос газа в России и мире. Он отдельно затронул тему подрыва нитей «Северного потока», но в определенный момент перешел к ситуации с российским газом на Украине.
Путин отметил, что «Газпром» является надежным партнером и всегда выполняет контрактные обязательства. Даже если это касается транзита через Украину.
«Конечно, Украина получает за транзит, как бы мы на Украину будто и не поставляем. Но на самом деле они потребляют наш газ, кстати говоря», — заметил президент РФ.
Российский лидер объяснил, что несмотря на то, что газопровод является магистральным, как только газ поступает на территорию Украины, то моментально растекается по всей территории страны.
Ранее 5-tv.ru сообщал, президент РФ прокомментировал ситуацию с поставками российского газа за границу.
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