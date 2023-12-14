Путин упрекнул Украину в потреблении транзитного российского газа

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 39 0

Украина получает деньги за транзит, но этого властям страны мало.

Путин упрекнул Украину в потреблении транзитного российского газа

Фото: Patrick Pleul / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным

В ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин затронул вопрос газа в России и мире. Он отдельно затронул тему подрыва нитей «Северного потока», но в определенный момент перешел к ситуации с российским газом на Украине.

Путин отметил, что «Газпром» является надежным партнером и всегда выполняет контрактные обязательства. Даже если это касается транзита через Украину.

«Конечно, Украина получает за транзит, как бы мы на Украину будто и не поставляем. Но на самом деле они потребляют наш газ, кстати говоря», — заметил президент РФ.

Российский лидер объяснил, что несмотря на то, что газопровод является магистральным, как только газ поступает на территорию Украины, то моментально растекается по всей территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, президент РФ прокомментировал ситуацию с поставками российского газа за границу.

Тема:
Прямая линия с Владимиром Путиным
14 дек
Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
14 дек
«От Всевышнего»: Путин назвал самый запоминающийся подарок на Новый год
14 дек
Путин назвал Москву одним из лучших мегаполисов мира
14 дек
«Верная дорога»: Путин обратился к самому себе в 2000 году
14 дек
Путин подводил итоги 2023 года более четырех часов
14 дек
«На тумбочке в спальне»: Путин ответил на вопрос о любимой книге
14 дек
«Права женщин должны соблюдаться»: Путин высказался на тему запрета абортов
14 дек
Путин: «То, что Европа не дополучает газ — это их проблемы»
14 дек
«Непростая проблема»: Путин оценил ситуацию с трудовыми мигрантами в России
14 дек
Путин рассказал, кем хотел стать в детстве
-11° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
89.89
-0.33 96.95
-0.45
Жажда кардинальных перемен: любовный гороскоп для Скорпионов на 2024 год

Последние новости

17:45
Обвинившая Депардье в сексуальном насилии актриса покончила с собой
17:36
«Надо верить в великий российский народ»: Владимир Путин подвел итоги 2023 года
17:30
Цены на яйца, двойник и льготы ветеранам: главные заявления Владимира Путина на прямой линии
17:28
«От Всевышнего»: Путин назвал самый запоминающийся подарок на Новый год
17:15
Комета размером с Эверест и четыре знамения: чем удивят небеса в 2024 году
17:09
Иосифа Пригожина выписали из больницы

Сейчас читают

Итоги года с Владимиром Путиным: прямая трансляция
Актриса Дина Губайдуллина о дебюте в кино, автобиографическом моноспектакле, разнице Казани и Москвы
Сами мы не местные: в регионы РФ вернулся старый авторазвод на деньги
Мир на пороге кардинальных изменений: что предрекла ясновидящая Ванга на 2024 год

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Названы главные счастливчики 2024 года по дате рождения
Восточный китайский гороскоп 2024 всем знакам по годам