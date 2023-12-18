Правительством введено ограничение на перевод денежных средств

Теперь клиенты, которые не прошли процесс полной идентификации в банке, столкнутся с определенными ограничениями.

Отныне граждане без банковского счета не смогут разово произвести денежный перевод, превышающий лимит в 100 тысяч рублей. Ограничение ввела правительственная комиссия по законопроектной деятельности, одобрив разработанные Росфинмониторингом поправки. Об этом сообщил РБК.

Лимит будет распространяться на россиян, прошедших упрощенную идентификацию личности. Как отметил представитель минфина, установление максимального порога при отсутствии банковского счета будет способствовать снижению оттока народного капитала.

«Если физическому лицу будет необходимо сделать разовый платеж на большую сумму, чем 100 тысяч рублей, потребуется прохождение полной идентификации. В этом случае ЭСП (электронное средство платежа — Прим. ред.) станет персонифицированным с лимитом разовой операции в 600 тысяч рублей», — объяснил представитель Росфинмониторинга.

Кроме того, поправки коснутся уехавших клиентов, которые не имеют возможности пройти полную идентификацию в офисе банка и используют сервисы переводов без открытия банковского счета. Также речь идет о тех гражданах, кто пользуется системами трансграничных переводов денежных средств.

Законопроект уже согласовали с Банком России, Минфином, Минцифры, Роскомнадзором и МВД.

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