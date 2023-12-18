В Ижевске предотвратили теракт против главы оборонного предприятия

Силовики задержали в Ижевске мужчину, который готовил теракт в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

По данным ведомства, задержанный действовал в интересах спецслужб Украины. По заданию кураторов 33-летний мужчина готовил теракт в отношении руководителя предприятия, для этого он планировал использовать самодельное взрывное устройство. Однако планы злоумышленник осуществить не смог и был задержан сотрудниками ФСБ.

«У задержанного изъяты компоненты для изготовления СВУ и взрывчатые вещества, а также средства связи, содержащие переписку с украинскими координаторами преступной деятельности», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении в теракту и участии в деятельности террористической организации. В настоящее время сотрудники ФСБ продолжают следственные и разыскные мероприятия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что под Волновахой в Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ и органы военной контрразведки нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ).