В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

Под Волновахой в Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ и органы военной контрразведки нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ). Украинские спецслужбы планировали ее эвакуировать перед началом российской спецоперации, но не успели и просто спрятали в подвале, присыпав мусором.

В нескольких мешках — сотни докладов и справок, содержащие сведения о тех, кто работал на украинские спецслужбы. Ну а наши контрразведчики сейчас проверяют полученную информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце ноября в ДНР выявили замаскированный тайник с гранатометами и боеприпасами.