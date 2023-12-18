В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

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Сотни докладов и справок были спрятаны в мешки. Какую информацию они содержат?

В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ

Фото: www.globallookpress.com / Lars Hallstrom; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Под Волновахой в Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ и органы военной контрразведки нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ). Украинские спецслужбы планировали ее эвакуировать перед началом российской спецоперации, но не успели и просто спрятали в подвале, присыпав мусором.

В нескольких мешках — сотни докладов и справок, содержащие сведения о тех, кто работал на украинские спецслужбы. Ну а наши контрразведчики сейчас проверяют полученную информацию.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце ноября в ДНР выявили замаскированный тайник с гранатометами и боеприпасами.

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