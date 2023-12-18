В ДНР обнаружили тайник с секретной документацией СБУ
Сотни докладов и справок были спрятаны в мешки. Какую информацию они содержат?
Фото: www.globallookpress.com / Lars Hallstrom; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Под Волновахой в Донецкой народной республике (ДНР) ФСБ и органы военной контрразведки нашли тайник с секретной документацией Службы безопасности Украины (СБУ). Украинские спецслужбы планировали ее эвакуировать перед началом российской спецоперации, но не успели и просто спрятали в подвале, присыпав мусором.
В нескольких мешках — сотни докладов и справок, содержащие сведения о тех, кто работал на украинские спецслужбы. Ну а наши контрразведчики сейчас проверяют полученную информацию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в конце ноября в ДНР выявили замаскированный тайник с гранатометами и боеприпасами.
- 17 дек
- На Украине заявили о нулевой эффективности от насильно мобилизованных граждан
- 17 дек
- Путин заявил, что Донбассу было не место на Украине
- 17 дек
- Уже наготове? Украина разработала план «Б» на случай прекращения помощи Запада
- 17 дек
- «Либо они, либо мы»: боец, оставивший просьбу на стене в Марьинке, заявлял о важности защиты Родины
- 17 дек
- Российские войска ликвидировали склады топлива для авиатехники ВСУ
- 17 дек
- На стене дома в Марьинке нашли последнюю просьбу российского бойца: «Позаботьтесь»
- 17 дек
- Российские войска нанесли поражение штурмовой группе бригады «Азов»*
- 17 дек
- Одно из самых «горячих» направлений: как танкисты уничтожают «опорники» ВСУ под Купянском
- 17 дек
- На Украине признали, что ВСУ не справляются с российскими планирующими бомбами
- 17 дек
- «Шаромыжничал с протянутой рукой»: визит Зеленского в США не увенчался успехом
Читайте также
86%
0.03 98.42
0.68
Нашли ошибку?