Это навсегда? По каким причинам у детей отсутствует речь

Что делать и к кому обращаться в данной ситуации?

Дети с речевой задержкой делятся на тех, кто рано или поздно все же заговорит, и тех, кому требуются специальные меры. Об этом изданию Газета.ру сообщила детский невролог Любовь Некрасова.

Причины задержки речи

По словам специалиста, причинами нарушения речи могут быть дефекты слуха и расстройства аутистического спектра (РАС). Так, в первом случае речь не формируется по причине того, что ребенок слышит звуки искаженно и не способен их корректно воспроизвести.

«Во втором случае нарушена сама основа, смысл речи — коммуникация. Не испытывая потребности в коммуникации, ребенок не развивает речь, она ему просто не очень нужна», — объяснила врач.

Она подчеркнула, что родителям не под силу самостоятельно определить, почему их ребенок молчит. Особенно это касается расстройства аутистического спектра.

Когда следует бить тревогу

Некрасова призвала не откладывать поход к врачу, если дети в полтора - два года не говорят вообще или выдают пару слов. Еще один случай - если речь в три-четыре года звучит очень искаженно.

При нарушении слуха малышу назначат слуховые аппараты, в некоторых случаях потребуется оперативное вмешательство. При РАС ситуацию может исправить специальная поведенческая терапия.

В данном случае выделяются АВА терапия, Денверская модель раннего вмешательства. Она проводится в специальных центрах, обычные логопеды-дефектологи или нейропсихологи этим не занимаются.

Если ребенок полностью здоров

При получении заключения от врача о том, что ребенок здоров, первое, что следует предпринять — это социализация. Нужно отдать малыша в детсад.

Он, оказавшись в новой обстановке, где окружение его не понимает так, как дома, начинает напрягать все силы, чтобы общаться, максимально стараться доносить свои просьбы. Также в три-четыре года, как подчеркнула невролог, дети находятся в том возрасте, когда развивается потребность в партнерской игре со сверстниками, для которой крайне необходима речь.

Помимо времяпрепровождения со сверстниками, малышу пойдут на пользу занятия с логопедом. Он обычно требуется попозже, когда речь уже появилась, но наблюдаются проблемы со звукопроизношением.

Кроме того, Некрасова поделилась, что здоровые дети, начавшие говорить поздно, могут очень быстро сравняться с ровесниками. Так происходит чаще всего, но не всегда.

«Нередко поздняя речь является сигналом определенных особенностей ребенка. У таких детей даже с логопедической поддержкой позже развиваются все этапы и виды речи, как устной, так и письменной. У них чаще бывает дислексия и дисграфия. Они чаще вынуждены продолжать занятия с логопедом даже в школе», — сказала специалист.

Предотвратить это нельзя, предупредила эксперт. Существенной разницы при раннем начале занятий не будет - такие дети обычно добиваются успехов в точных науках.

Невролог посоветовала не обращаться к логопедам, которые сами, минуя врачей, назначают медицинское обследование (ЭЭГ, УЗДГ), рекомендуют дополнительные консультации у нейропсихолога, а также делают упор на такие методики, как массаж языка и артикуляционных мышц. Данные методы, как отмечается, не являются эффективными.

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