Хочет спать не просто так: какие симптомы указывают на детский инсульт

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Наталья Григорьевская
Наталья Григорьевская Наталья Григорьевская Журналист редакции сайта Пятого канала 23 0

Врач Рассказчикова назвала проблемы со сном у детей предвестниками инсульта

Хочет спать не просто так: какие симптомы указывают на детский инсульт

Фото: Depositphotos / belchonock

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Инсульт традиционно относят к взрослым заболеваниям, однако серьезный недуг все чаще поражает и маленьких пациентов. Что должны знать родители, рассказала невролог Ирина Рассказчикова.

Инсульт — нарушение мозгового кровообращения — не только взрослая болезнь: частота возникновения детских сосудистых патологий составляет два-три случая на 100 тысяч человек, однако выявить опасный недуг не всегда представляется возможным в силу возраста пациента.

«Поскольку об инсульте в детском возрасте часто думают в последнюю очередь, то постановка правильного диагноза и, соответственно, необходимое лечение часто запаздывает», — заметила врач-невролог Ирина Рассказчикова в беседе с aif.ru.

Виды детских инсультов

Выделяют два вида детского инсульта детей — ишемический и геморрагический, последний означает разрыв кровеносного сосуда и кровоизлияние в головной мозг. В результате ишемического инсульта закупоривается просвет сосуда, и по нему прекращается дальнейший кровоток. Кроме того, выделяют тромбоз церебральных венозных синусов, когда происходит ограничение просвета в венозной системе мозга.

Какие ошибки будущей мамы могут привести к инсульту у ребенка

В каком возрасте возникает риск инсульта у детей?

«По данным крупных исследований, более высокий риск инсульта отмечен у младенцев младше двух лет (максимум дети до одного года), а также у мальчиков и у детей с более низким социально-экономическим статусом», — объяснила доктор.

Признаки детского инсульта

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Родителям следует насторожиться и срочно обратиться к врачу, если они заметили, что у малыша:

  • появилась слабость или онемела одна сторона тела;
  • ребенок вдруг стал невнятно говорить;
  • нарушилась координация при ходьбе;
  • возникли трудности со зрением, вплоть до его потери;
  • малыш внезапно стал вялым или сонливым;
  • стали ритмично подергиваться одна или обе стороны тела;
  • у ребенка сильно заболела голова, его тошнит, у него рвота.

Эксперт предупредила, что при несвоевременном обращении к специалистам, особенно в течение «золотого часа», ребенок может стать инвалидом или умереть.

В целом у детей высокая способность к восстановлению, и прогноз на выздоровление достаточно хороший, заключила Рассказчикова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как не упустить «золотой час» при инсульте.

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