«Этим занимаемся постоянно»: Павлиашвили рассказал о желании снова стать отцом

Также музыкант постоянно видится с бывшей женой.

Сосо Павлиашвили раскрыл тайны своей личной жизни: знаменитый музыкант тесно общается со своей первой женой, а также хочет в четвертый раз стать отцом. Об этом певец в подробностях рассказал в беседе с сайтом utro.ru.

Первая супруга Павлиашвили Нино была спутницей Сосо на протяжении почти двадцати лет — с 1985 по 2003 год. Несмотря на то, что музыкант развелся с женой более двадцати лет назад, Сосо и Нино продолжают общаться и часто видеться:

«Нино — член нашей семьи. Она молится за нас, а мы молимся за нее. И когда она приезжает из Тбилиси в Москву, всегда останавливается у нас», — признается Сосо.

В браке у пары родился сын Леван, который сегодня не только находится в отличных отношениях с отцом, но даже выступает с ним на одной сцене. Сосо уверяет, что сын даже более талантлив, чем он сам.

«Мы вместе гастролируем, и ему мое имя не мешает. На нем держится весь концерт!» — с гордостью рассказывает музыкант.

Несмотря на то, что Левану уже 36 лет, о детях он пока что не думал. Как объясняет его звездный отец — сын слишком увлечен музыкой. Несмотря на это, молодой человек уже два года живет с девушкой, что очень радует старшего Павлиашвили.

Видимо из-за того, что певец никак не может дождаться внуков, он решил действовать сам. 59-летний музыкант признался, что он не против в четвертый раз стать отцом.

«Если Бог даст, то с удовольствием! Мы этим занимаемся постоянно! У меня получаются потрясающие дети, потому что у них хорошие матери и у нас положительная энергетика», — похвастался Сосо.

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