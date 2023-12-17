«Боже, это мой ребенок?» — Самойлова честно рассказала о материнстве

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Алексей Панков
Алексей Панков 17 0

Самойлова призналась, что ее дочь Ариела иногда начинает качать права

«Боже, это мой ребенок?» — Самойлова честно рассказала о материнстве

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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В звездной семье растет четверо детей. Старшая наследница уже начинает показывать свой характер. Но каким образом?

Жена Джигана Оксана Самойлова до сих пор не верит, что является матерью четверых детей. Об этом девушка рассказа в интервью блогеру Анастасии Анисимовой, опубликованном на YouTube.

По словам знаменитости, ее старшая дочь Ариела уже вышла из детского возраста. Самойлова порой даже не верит, что именно она ее когда-то родила.

«Я смотрю на Ариелу, ей сейчас 12. Она уже такая взросла девушка. Думаю: „Боже, она что из меня? Это мой ребенок?“ Плюс в этом возрасте она такая самостоятельная. Она — личность», — заявила бизнесвумен.

Самойлова добавила, что подросток немного сепарировалась, а иногда даже начинает «качать права». С остальными детьми такой проблемы нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ариела, видимо, решила пойти по стопам отца и стать артисткой. Девочка выпустила свой первый трек под названием «К мечте».

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