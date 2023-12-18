Путин заявил о важности борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 20 0

Путин призвал страны СНГ максимально сохранить многонациональное достояние

Фото, видео: Вячеслав Прокофьев / ТАСС; 5-tv.ru

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Президент России выступил с видеообращением к участникам заседания Совета глав правительств СНГ.

Президент России Владимир Путин заявил о важности борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма во время своего видеообращения к премьер-министрам стран СНГ. Заседание было посвящено развитию сотрудничества международной организации в культурно-гуманитарной сфере.

В рамках своей речи Путин сделал несколько важных пометок, в том числе он призвал сохранять уникальное многонациональное наследие стран, но при этом не останавливаться в его обогащении.

«Разумеется, нацелены и на продолжение самого тесного взаимодействия по вопросам сохранения памяти о нашем общем прошлом, борьбы с попытками фальсификации истории и героизации нацизма», — подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что для этого проводятся многочисленные акции в память погибших в годы Великой Отечественной войны. Среди них: «Бессмертный полк», «Георгиевская лента» и многие другие мероприятия, знакомящие подрастающие поколения с историей.

Владимир Путин также отметил, что Россия начнет свое председательство в Содружестве с 1 января. По его словам, страна намерена развивать взаимодействие в сфере организации мероприятий по самым разным направлениям искусства, образования и науки.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин рассказал о будущем России.

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