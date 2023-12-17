Путин о будущем страны: Россия не может отдать свой суверенитет

Какие приоритетные цели выделил глава государства, выдвигающий свою кандидатуру на новый президентский срок?

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил партию «Единая Россия» (ЕР) за последовательную поддержку. Глава государства назвал ее важной. С членами фракции он пообщался во время XXI съезда ЕР.

Путин в своей речи отметил, что перед российскими политиками сегодня стоят исторические задачи, требующие от них сплоченности и патриотизма. Он добавил, что властям совместно с народом предстоит отстаивать суверенитет страны.

«Россия не может, как некоторые страны, в обмен на колбасу отдать свой суверенитет и стать чьим-то сателлитом», — заверил он, в свою очередь.

Путин призвал помнить это и передавать это знание другим поколениям. По его словам, Россия должна быть самодостаточной, или же ее не будет вовсе.

Глава государства также определил поддержку участников специальной военной операции (СВО) важнейшей задачей для ЕР. По его словам, тысячи волонтеров партии уже помогают российским военным и доказывают верность долгу в период непростых испытаний.

Президент сообщил, что в стране еще предстоит решить множество вопросов — они накапливаются, подобно снежному кому, но в этом нет ничего странного. Россия ведь снежная страна, заметил он.

Российскому народу предстоит самостоятельно выбрать свою власть, с которой он будет совершенствовать демократические институты, подытожил Владимр Путин.

В ЦИК ранее подтвердили, что выборы главы государства возможно будет провести в четырех новых субъектах страны — Луганской и Донецкой народных республиках, а также Херсонской и Запорожской областях.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечала председатель ЦИК Элла Памфилова, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Ранее 5-tv.ru писал, что опубликованы списки людей из «Команды Путина» на выборах президента 2024.