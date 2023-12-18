«Будем позволять»: Евросоюз сделает послабление в санкциях против России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 100 0

FT: Евросоюз сделает послабление в санкциях, разрешив оставлять авто из России

«Будем позволять»: Евросоюз сделает послабление в санкциях против России

Фото: www.globallookpress.com / Thomas Trutschel

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Западные страны задумались о том, что вводимые ограничения отражаются и на них самих.

Страны Евросоюза пришли к мысли о том, чтобы ослабить санкции против России. Об этом пишет газета Financial Times, уточняя, что послабление планируется в рамках 12-го пакета ограничений.

По данным СМИ, послабление коснется граждан стран Евросоюза в части провоза через границу автомобилей. Так, ожидается, что людям разрешат оставлять машины, на которых они приезжают из России.

«Мы будем позволять это только в очень-очень ограниченных случаях», — уточнил в беседе с газетой дипломат одной из стран, граничащих с Россией.

При этом отмечается, что решение о сохранении автомобиля за владельцем будет принимать та страна, на территорию которой он заехал из России.

Напомним, с 8 сентября Евросоюз ввел запрет на провоз через границу с Россией товаров, в том числе автомобилей.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Латвия запретила въезд в страну на автомобилях с номерами РФ.

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