Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 6 0

При этом вернуться из Европы получится, но при условии.

Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

Фото: Бобылев Сергей / ТАСС

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Латвия запретила въезд в страну на автомобилях с номерами Российской Федерации. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на Службу государственных доходов (СГД) страны.

Уточняется, что решение принято после рекомендаций Евросоюза о запретах в отношении россиян, пересекающих границы. Так, теперь в Латвию не получится проехать ни через границу России, ни через границу Белоруссии. Водителей будут обязывать возвращаться, а при отказе выполнять такое требование — конфисковывать машину.

При этом вернуться из Европы в Россию можно, но если авто не декларируется как товар и используется только как средство передвижения.

Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия будет следовать объявленным Евросоюзом ограничениям для россиян, в частности провозу через границу некоторых товаров.

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