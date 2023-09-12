Латвия запретила въезд в страну автомобилям с российскими номерами

При этом вернуться из Европы получится, но при условии.
Фото: Бобылев Сергей / ТАСС
Латвия запретила въезд в страну на автомобилях с номерами Российской Федерации. Об этом пишут местные СМИ, ссылаясь на Службу государственных доходов (СГД) страны.
Уточняется, что решение принято после рекомендаций Евросоюза о запретах в отношении россиян, пересекающих границы. Так, теперь в Латвию не получится проехать ни через границу России, ни через границу Белоруссии. Водителей будут обязывать возвращаться, а при отказе выполнять такое требование — конфисковывать машину.
При этом вернуться из Европы в Россию можно, но если авто не декларируется как товар и используется только как средство передвижения.
Санкционное давление на Россию было усилено после начала спецоперации на территории Украины. Москва неоднократно отмечала, что российская экономика достойно выдержала удар и продолжает справляться со всеми ограничениями.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия будет следовать объявленным Евросоюзом ограничениям для россиян, в частности провозу через границу некоторых товаров.
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