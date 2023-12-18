Дешево и душевно: как незабываемо встретить Новый год не выходя из дома

Новый год россияне отмечают по-разному: некоторые празднуют в ресторанах и кафе, кто-то выезжает за город, третьи вовсе 31 декабря предпочитают проводить за границей. Однако большинство людей считают, что в семейный праздник нужно быть дома. Издание URA.RU рассказывает, как новогоднюю ночь сделать запоминающейся, не выходя за порог собственного жилища.

Организовать тематическую вечеринку

Застолье можно разнообразить тематической вечеринкой или маскарадом. Для этого нужно заранее попросить гостей, чтобы они нарядились в костюмы. Чтобы целиком погрузиться в атмосферу, следует украсить дом согласно тематике мероприятия.

Обустроить фотозону

Для особого настроения создадите в доме уголок, где каждый сможет сфотографироваться в своем образе. Используйте гирлянды, елочные игрушки и другие украшения для оформления.

Поиграть в настольные или видеоигры

Настольные игры — это отличный способ повеселиться всей компанией. Монополия, нарды и другие — выбора очень много.

Кроме того, можно сразиться в видеоигры. Организуйте турнир или просто наслаждайтесь совместным времяпрепровождением.

Квест с подарками

Спрячьте подарки, разложите подсказки и составьте карту. Гости на празднике получат море впечатлений, разгадывая загадки в поисках волшебных сюрпризов.

Новогодние фильмы

Выберите картины, которые подарят особое, праздничное настроение. Это могут быть традиционные новогодние ленты или же что-то новое.

Вечер ностальгии

Пролистывание старых фотоальбомов и просмотр видеозаписей наполнят приятными эмоциями. Они заставят вспомнить яркие моменты жизни и увлекательные истории.

Отметить Новый год спокойно

Если вы предпочитаете тишину и спокойствие, проведите вечер в одиночестве или в кругу самых близких людей. Укутайтесь в плед, наслаждайтесь любимыми деликатесами, взяв в руки книгу или включив фильм.

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