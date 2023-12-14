Как подготовиться к Новому году и не разориться: советы от аналитика

Как выгодно купить продукты для праздничного стола?

Как отметить Новый год, накрыть хороший стол, при этом грамотно распределив бюджет. Инвестиционный аналитик Ирина Коннова в беседе с порталом «Страсти» перечислила несколько советов.

Спланируйте бюджет

Как отметила специалист, нужно создать отдельный бюджет и посчитать, какую сумму денег вы готовы выделить на новогодний стол. Потом следует разбить его на категории, к примеру, напитки, фрукты, овощи, декор. Все это нужно сделать с учетом количества гостей.

Составьте список покупок

После составления примерного бюджета нужно написать список продуктов, которые нужно купить. На этом этапе следует продумать меню и определиться с количеством блюд. Эксперт советует помониторить разные рецепты и выбрать те, где требуются более доступные ингредиенты.

Покупайте заранее

Поход в магазин за подарками и продуктами прямо перед Новым годом может привести к бесконтрольной трате средств. Коннова рекомендует в начале декабря закупиться напитками, украшениями и нескоропортящимися продуктами. Можно воспользоваться онлайн-сервисами доставки. Интернет-шоппинг не только удобнее, но зачастую помогает существенно сэкономить.

Пользуйтесь программами лояльности

Не нужно игнорировать карты лояльности продуктовых магазинов. Можно выгодно закупиться за счет накопленных бонусов. Также собеседница издания сообщила, что банки нередко предлагают выгодные программы лояльности, по которым можно вернуть до 15% бонусами за покупки в сервисах доставки.

Следите за акциями и спецпредложениями

Ищите информацию о скидках и промокодах на специализированных сайтах, где беспрерывно выкладываются данные о купонах и выгодных предложениях.

Разделите расходы

Если вы планируете встретить Новый год в большой компании, можно предложить гостям внести свой вклад и взять на себя часть закупок к столу. Например, друзья могут купить напитки, либо закуски. Так получится сэкономить не только деньги, но и силы, чтобы насладиться праздником без утомления, подытожила Коннова.

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